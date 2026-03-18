Víctor Andrés Ponce: Miralles y ministros idearon una salida política para darle gobernabilidad al país

El destacado analista político Víctor Andrés Ponce cuestionó el comportamiento de las bancadas parlamentarias, que habrían forzado la renuncia de Denisse Miralles a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Señaló que la expremier no habría cedido a los requerimientos de los grupos políticos, que solicitaban puestos de trabajo en los distintos ministerios y la aprobación de polémicas leyes que elevarían el gasto fiscal.

VOTO DE CONFIANZA

Ante esta situación y la seguridad que al final no lograría el Voto de Confianza, Denisse Miralles y los ministros idearon una salida política para darle estabilidad al país y así evitar una crisis a solo semanas de las elecciones.

Ahora será el nuevo premier Luis Arroyo Chávez, junto su Gabinete Ministerial, quienes deben preparar su presentación ante el Pleno del Congreso para solicitar la confianza, que sería después de los comicios generales.