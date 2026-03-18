Alfredo Vignolo: Estamos ante el peor Congreso de toda la historia republicana del Perú

El analista político y especialista en legislación televisiva, Alfredo Vignolo, señaló que no hay conciencia cívica en la población es por eso que tenemos el actual Congreso, alertó que lamentablemente esta situación podría repetirse si no votamos con conciencia el próximo 12 de abril.

Dijo también que este es el peor Parlamento que hemos tenido en toda la historia republicana del país, pese a ello, varios de sus integrantes están volviendo a postular, gente que ni siquiera ha leído la Constitución Política ni el Reglamento del Congreso.

PAGAR UNA INDEMNIZACIÓN

Respecto al problema del gas natural, que hace unos días generó caos en el transporte y preocupación entre las amas de casa por su escasez, señaló que la empresa encargada de su distribución debería de pagar una indemnización por los problemas ocasionados.

Cuestionó que haya solo un ducto de transporte cuando debería haber otros más, para evitar situaciones como las registradas, algo que no debe volver a ocurrir, criticó también que ninguna autoridad haya investigado el tema con seriedad y que todos guarden silencio.