Candidatos al Senado Rocío Valencia y Braulio Grajeda debaten sobre la mejora de la educación

Esta mañana, en Buenos Días Perú, se presentaron dos candidatos al Senado: Rocío Valencia Haya de la Torre, del Apra, y Braulio Grajeda, del partido Perú Libre, quienes expusieron sus alternativas para mejorar la educación en el país.

Al respecto, la postulante aprista señaló que impulsarán la meritocracia, asegurando que los profesores deben ser evaluados para elevar la calidad educativa. Además, propuso construir colegios de primer nivel en las regiones, similares a los que existen en Lima.

También planteó aplicar un “shock meritocrático”: “No es posible que a un docente se le dé la oportunidad de rendir hasta cinco exámenes y aun así no logre aprobar”, manifestó Valencia Haya de la Torre.

Respecto al desempeño de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), consideró que no está cumpliendo con la labor para la que fue creada. Asimismo, señaló que debería incluir en su directorio a un representante del Congreso.

PROPUESTAS Y CRÍTICAS DESDE PERÚ LIBRE

Por su parte, el representante de Perú Libre también se mostró a favor de la evaluación docente como herramienta para mejorar la educación. Además, destacó los logros de su bancada en el Congreso, como el aumento de sueldo para los profesores jubilados y la creación de 25 universidades.

Asimismo, denunció que “a nivel nacional se están cerrando colegios privados pequeños por razones insignificantes, aparentemente para beneficiar a grandes corporaciones; muchas de estas escuelas pertenecen a docentes jubilados o cesantes”.

Finalmente, advirtió que actualmente más de ocho millones de personas no han terminado el colegio, debido a la eliminación de modalidades como la educación no escolarizada y nocturna. En ese sentido, consideró necesario restablecer estos sistemas para permitir que las personas estudien en horarios nocturnos o durante los fines de semana.