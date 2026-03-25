Gilbert Infante: candidato a diputado por el partido Fe en el Perú fue asesinado a ladrillazos

Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial y representante de la referida agrupación política, señaló que la víctima venía siendo amenazada.

Esta mañana, Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial y representante de la referida agrupación política, señaló que la víctima venía siendo amenazado desde hace tiempo.

Dijo también que Gilbert Infante, quien fue asesinado a ladrillazos, nunca hizo la denuncia ante la Policía Nacional sobre estas amenazas, que con el paso de los días iba en aumento.

SANCIÓN PARA LOS RESPONSABLES

Gilbert Infante postulaba a la cámara de diputados del Congreso de la República, con el número 25, vivía en el distrito de Chorrillos.

Finalmente, Paz de la Barra Freigeiro manifestó que espera que este caso se resuelva a la brevedad posible y que los responsables reciban la sanción que merecen.