Candidatos a la Cámara de Diputados, Eduardo Sánchez y Juan Mancco, debaten sobre las “leyes procrimen”

Esta mañana, en Buenos Días Perú, se presentaron Eduardo Sánchez, del partido Fuerza y Libertad, y Juan Mancco, de la agrupación Ahora Nación, candidatos a la Cámara de Diputados, quienes debatieron sobre las denominadas “leyes procrimen”.

Al respecto, el postulante Eduardo Sánchez señaló que se debe realizar una revisión integral de estas normas, muchas de las cuales han sido cuestionadas por diversos sectores de la sociedad, debido a que algunas podrían afectar la lucha contra la corrupción al limitar el accionar de las autoridades.

Una de estas leyes es la que exime a los partidos políticos de ser considerados organizaciones criminales. En cuanto a la seguridad ciudadana, indicó que su propuesta se basa en un trabajo articulado entre el gobierno central, los gobiernos regionales y la ciudadanía para enfrentar este problema.

DIFICULTAN INVESTIGACIÓN

Por su parte, el candidato Juan Mancco sostuvo que estas leyes deben derogarse en su totalidad, ya que, según afirmó, afectan la lucha contra la corrupción y dificultan las investigaciones policiales y fiscales. Como ejemplo, mencionó que actualmente, para realizar un allanamiento, se exige la presencia de abogados, lo que —según indicó— alertaría a los investigados.

Esto, añadió, facilitaría que los implicados oculten documentos o pruebas, e incluso podría favorecer la fuga de los investigados. Como referencia, mencionó el caso del exmagistrado César Hinostroza, vinculado al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, quien fugó del país hacia Europa hace algunos años.