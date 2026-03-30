Candidatos al Senado Guido Bellido y Milagros Salazar debaten sobre educación técnica

Esta mañana, en Buenos Días Perú, los postulantes al Senado Guido Bellido, por el partido Podemos, y Milagros Salazar, de Fuerza Popular, debatieron sobre la educación técnica y también se pronunciaron sobre la participación de candidatos con antecedentes policiales.

Al respecto, ambos coincidieron en que hay personas que no deberían postular a cargos públicos, debido a que no cuentan con la calidad moral necesaria. Además, cuestionaron que algunos aspirantes realicen campañas, principalmente en redes sociales, con contenidos polémicos o poco adecuados.

En ese sentido, señalaron que, si bien los partidos los aceptan, es necesario establecer normas que eleven los requisitos para postular y que las agrupaciones políticas cuenten con más tiempo para seleccionar a sus candidatos. Esto, con el fin de evitar que el Congreso continúe desprestigiándose.

PROPUESTAS

En cuanto a sus propuestas, la representante de Fuerza Popular indicó que buscará fortalecer la educación técnica productiva, la cual —según señaló— ha sido relegada en los últimos años. Asimismo, destacó la importancia de impulsar carreras vinculadas a la tecnología.

Por su parte, el candidato de Podemos manifestó que se debe cumplir con el sector educación, incluyendo una mejora en la remuneración de los docentes. También se mostró a favor de las evaluaciones, pero enfatizó la necesidad de una mayor capacitación para el profesorado.