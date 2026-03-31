Candidatos al Senado: Jean Paul Benavente y Jorge Solis debaten sobre acciones a tomar de ganar las elecciones

Esta mañana, los postulantes a la Cámara de Senadores del Congreso, Jean Paul Benavente, del partido Primero la Gente, y Jorge Solís, de la agrupación Renovación Popular, expusieron las acciones que tomarían si llegan al gobierno.

Consultado sobre los debates presidenciales, Benavente señaló que estos representan una vitrina importante para dar a conocer las propuestas de cada candidato, lo que permite a los ciudadanos decidir su voto de cara a las elecciones de este 12 de abril.

Por su parte, Solís Espinoza argumentó que, en esta ocasión, el debate presidencial no ha aportado significativamente debido a su formato, ya que participan más de 30 postulantes. No obstante, destacó que su candidato, Rafael López Aliaga, logró presentar algunas propuestas relevantes.

CRÉDITOS PARA EMPRENDEDORES

Una de estas propuestas es el apoyo a los emprendedores mediante el otorgamiento de créditos a través de las cajas municipales. Se trataría de un fondo superior a los mil millones de soles, que, según indicó, no provendría de las arcas del Estado.

A su turno, Benavente consideró que, si bien los créditos son importantes, el Estado primero debe cubrir su planilla de sueldos. Asimismo, señaló que es fundamental conocer a fondo la situación del Estado y trabajar propuestas que permitan hacerlo más eficiente.