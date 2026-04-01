Debate rumbo al Congreso 2026: Alissa Durand y Anahí Durand analizan el panorama político

A menos de dos semanas de las elecciones generales de 2026, la candidata a la Cámara de Diputados por Avanza País, Alissa Durand, y la aspirante al Senado por Juntos por el Perú (JPP), Anahí Durand, expusieron sus propuestas con miras a llegar al Congreso, además de analizar el panorama político nacional.

Visión sobre la situación del país

Durante su intervención, Alissa Durand señaló que la crisis política que atraviesa el país se originó con la llegada de Perú Libre al Gobierno, lo que —según indicó— generó una situación compleja. “La ciudadanía ya aprendió la lección de haber sido gobernada por la izquierda y el retraso que nos ha generado en el último quinquenio”, sostuvo.

En respuesta, Anahí Durand rechazó dichas declaraciones y marcó distancia entre su agrupación política y el partido liderado por Vladímir Cerrón, actualmente prófugo de la justicia.

Finalmente, Alissa Durand recordó declaraciones previas de su contendora, quien afirmó que en el Parlamento existiría un “pacto mafioso”, y precisó que esa acusación también alcanzaría al candidato Roberto Sánchez, actual congresista.