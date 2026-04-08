Debate rumbo al Congreso 2026: conoce las propuestas para la Cámara de Senadores y Diputados

Este domingo 12 de abril, los peruanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente y a los integrantes del Congreso bicameral. En vísperas de estos comicios, el candidato al Senado por el Partido Demócrata Verde, Félix Murazzo, y el postulante a diputado por Renovación Popular, Javier Cipriani Thorne, dieron a conocer las propuestas que impulsarían de llegar al Parlamento este 28 de julio.

INICIATIVAS DE LOS ASPIRANTES

Al ser consultado sobre sus principales iniciativas, Cipriani Thorne señaló que uno de sus objetivos es llevar agua a todos los rincones del Perú. Asimismo, indicó que buscará combatir la inseguridad alimentaria con su propuesta denominada ‘Hambre Cero’. “El proyecto se llama Agua de Emergencia y ha sido reglamentado el 28 de marzo (…) Utilizaremos todas las cuencas para llevar agua”, precisó.

Por su parte, ante los constantes casos de inseguridad ciudadana que afectan al país, Murazzo aseguró que plantea implementar centrales de seguridad en distintos puntos del territorio nacional, con el fin de canalizar las denuncias de las víctimas. “Estamos basando nuestra estrategia en un trinomio: información, acción y reacción”, sostuvo.

Finalmente, Javier Cipriani Thorne hizo un llamado a la ciudadanía para que este domingo 12 de abril respalde a Rafael López Aliaga, mientras que Félix Murazzo destacó su experiencia como una herramienta clave para enfrentar la delincuencia que mantiene en zozobra a la población.