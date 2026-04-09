Marco Miyashiro y Francisco Calisto Giampietri buscan llegar al Senado: estas son sus propuestas

A pocos días de las elecciones generales de 2026, los peruanos tendrán la tarea de elegir al nuevo presidente y a los integrantes de las cámara de Senadores y Diputados. En ese contexto, el aspirante al Senado por Fuerza Popular, Marco Miyashiro, y el candidato de Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri, expusieron sus propuestas en materia de seguridad ciudadana.

INICIATIVAS PARA LUCHAR CONTRA LA CRIMINALIDAD

Durante su participación en Buenos Días Perú, Miyashiro, exmiembro del GEIN, señaló que los criminales continúan sembrando miedo en la población, por lo que no descartó el retorno de los jueces sin rostro. “Es una alternativa que podría darse”, afirmó.

Por su parte, Calisto Giampietri se mostró a favor de esta propuesta y respaldó la implementación de jueces sin rostro. Además, precisó que los delincuentes capturados deberían ser sometidos a la justicia militar.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CÁRCELES

Ambos candidatos coincidieron en la necesidad de construir más centros penitenciarios en el Perú; sin embargo, señalaron que estos deben ubicarse en puntos estratégicos del territorio nacional.