Resultados ONPE: sigue aquí en tiempo real el conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma con los resultados del conteo oficial de las Elecciones 2026 celebradas este domingo 12 de abril.

Ingresa AQUÍ y consulta el avance del conteo de las actas procesadas, tanto para la elección de la plancha presidencial, como para la cámara de Senadores, Diputados y Parlamento Andino.

MATERIAL ELECTORAL

Los resultados oficiales de ONPE en tiempo real contempla un 52.102 % de actas contabilizadas (48,333 actas) en su más reciente actualización.

Por otro lado, hoy lunes 13 de abril continúan los comicios en las mesas de sufragio que no fueron instaladas en la jornada de ayer por falta de material electoral.