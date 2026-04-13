Richard Arce comenta sobre los problemas registrados durante las Elecciones 2026: ¿Qué dijo?

En entrevista con Buenos Días Perú, el analista político Richard Arce comentó sobre los problemas registrados durante los comicios de ayer, donde miles de personas no pudieron votar, pues no llegó el material electoral y no se instalaron las mesas de sufragio.

Señaló que los incidentes ocurridos en las escuelas de Lurín, San Juan de Miraflores y Pachacamac fueron provocados principalmente por “la incompetencia de los representantes de la ONPE”, por lo que hoy continúan las elecciones.

MAL PRECEDENTE

Dijo también que siempre hemos tenido problemas en la instalación de las mesas de votación, pero lo ocurrido ayer es inconcebible, pues ni siquiera en la época de la pandemia del coronavirus se registró algo así, tantas mesas sin instalar.

Consideró que toda esta situación genera, lamentablemente, un mal precedente: “Que un elector vaya a votar y no lo pueda hacer es una vulneración a su derecho de elegir”; se tiene que instalar el 100% de las mesas de sufragio.