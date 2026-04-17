Elecciones 2026: Juan Sheput advierte irregularidades y votos perdidos en Lima

A más de cuatro días de haberse realizado las elecciones generales, el excongresista y candidato al Senado por País Para Todos, Juan Sheput, analizó la situación de los comicios del domingo 12 de abril y enfatizó que se registraron una serie de irregularidades.

POSTURA SOBRE LAS VOTACIONES

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, Sheput recordó los problemas que se suscitaron aquel día en diversos establecimientos de la capital, lo cual perjudicó a miles de personas que acudieron a sufragar en los centros educativos que les fueron asignados.

“Se ha tenido un ausentismo forzado y no voluntario (…) Cerca de seis millones de ciudadanos han acudido a votar y muchos de ellos se han ido y otros han regresado. En esos cálculos, solo en Lima se ha perdido un millón de votos”, manifestó el exministro de Trabajo.

HAY INDICIOS DE CORRUPCIÓN EN ONPE

En medio de los cuestionamientos que viene recibiendo el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, Juan Sheput reveló que existiría una serie de indicios de corrupción dentro de la institución. “Él (Piero Corvetto) sabía quiénes eran sus encargados de logística y operaciones, personas cuestionadas que tienen carpetas fiscales (…) Hay indicios de corrupción”.