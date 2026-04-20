Roxana Rocha se pronuncia sobre irregularidades en las elecciones 2026: ¿Qué se detectó?

A más de una semana de haberse realizado las elecciones generales jornada en la que diversos ciudadanos denunciaron una serie de irregularidades, la vocera de Renovación Popular, Roxana Rocha, se pronunció sobre la actual situación política que vive el Perú.

Irregularidades en los comicios

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Rocha enfatizó que, ante las pruebas compartidas por la ciudadanía previo al inicio de la jornada electoral, las autoridades correspondientes debieron tomar acciones de inmediato.

"Desde Renovación Popular estamos observando una cadena de irregularidades muy graves en todo el proceso electoral. No se cumplió con la entrega previa del material el día anterior; según la persona jurídica contratada para el transporte, tampoco se cumplió con los protocolos, ni se respetaron los tiempos en la instalación de mesas. Se registraron incumplimientos en todas las etapas. No sabemos si fueron actos dolosos o premeditados", mencionó.

"Votos fantasmas" en las elecciones

Como resultado de las investigaciones realizadas por la agrupación política, Roxana Rocha reveló que se habrían vulnerado los sistemas de los órganos electorales. "Se ha podido denotar una extracción de datos mediante la cual se habrían ingresado una serie de votos fantasma asociados a números de DNI consecutivos. No se sabe de dónde vienen".