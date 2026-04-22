Buenos Días Perú

22/04/2026

Ministro de Defensa renunció al cargo tras postergación de compra de aviones F-16

Carlos Díaz Dañino deja el portafolio en medio de la controversia por la decisión del jefe de Estado de suspender la compra de aviones a Estados Unidos.



Esta mañana, el ministro de DefensaCarlos Díaz Dañino, presentó su carta de renuncia al cargo tras la suspensión de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos

En la misiva enviada al presidente José Balcázar, le expresó su “discrepancia sustantiva” por la postergación de la compra, al considerar que esta decisión podría afectar los intereses del país.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Supuestamente, el Estado iba a comprar aviones de combate a una empresa estadounidense, dentro de un proceso que se venía evaluando técnica y administrativamente desde hace varios años.

La postergación de la compra ha generado cuestionamientos desde diversos sectores políticos y militares, que advierten que podría afectar la modernización de nuestras Fuerzas Armadas.


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