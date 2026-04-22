Hugo Guerra analiza la situación de las elecciones tras la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE

En horas de la tarde del último martes 21 de abril, mediante una carta, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a raíz de las irregularidades registradas en las elecciones generales del domingo 12 de abril.

Tras la salida de Corvetto de la entidad, el conductor de Pulso Electoral, Hugo Guerra, analizó el panorama político que atraviesa el país y enfatizó que el saliente titular de la ONPE ha perdido la confianza de la población debido al trabajo controversial evidenciado durante las votaciones.

“Después de todos los hallazgos de irregularidades, que podríamos definir como un probable fraude electoral, y estando denunciado (Piero Corvetto) por parte del JNE, con pedido de detención por la Fiscalía y múltiples denuncias de partidos políticos, el señor Corvetto ha perdido la confianza para llevar adelante el proceso de segunda vuelta (…) Ha perdido la autoridad y legitimidad para continuar en el cargo”, señaló en Buenos Días Perú.

¿Se deben anular las elecciones 2026?

Al ser consultado sobre una posible anulación de los comicios del pasado 12 de abril, Hugo Guerra consideró que las elecciones deberían invalidarse. “En teoría, están fracturadas como estructura. Si quisiéramos ser estrictos desde el punto de vista jurídico, las elecciones deberían anularse (…) Estamos ahora en una zona totalmente gris”, sostuvo.