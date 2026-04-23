Rodríguez Mackay analiza crisis por compra de F-16 y cuestiona gestión de Balcázar

Luego de la renuncia del ministro de Defensa y del canciller, a raíz de los inconvenientes registrados en la adquisición de los aviones F-16 a Estados Unidos, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay analizó la crisis política que atraviesa el Poder Ejecutivo.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el extitular de Relaciones Exteriores aseguró que la compra de las aeronaves pondrá a nuestro país en la mirada internacional. Además, brindó recomendaciones al presidente José María Balcázar frente a este tipo de situaciones.

“Cuando hay un retroceso, se afecta la credibilidad (…) La situación en estos momentos es compleja porque, desde el exterior, seguimos siendo vistos como un país que no cumple con la palabra empeñada (…) La adquisición de los F-16 nos colocará en una posición expectante en términos de seguridad y defensa (…) La solución habría sido un discurso del presidente aceptando su equivocación”, señaló.

LE QUEDÓ MUY GRANDE EL CARGO

Aunque no lleva más de tres meses en el cargo, según la percepción de Rodríguez Mackay, José María Balcázar no estaba preparado para asumir la presidencia del Perú. “Le ha quedado muy grande la presidencia. No comprende la majestad de lo que significa la gestión del Estado”, afirmó.

Finalmente, el excanciller no descartó que el actual mandatario pueda ser censurado, lo que llevaría al Perú a tener un quinto presidente en menos de cinco años. “Si las circunstancias lo demuestran, él (José María Balcázar) se coloca en ese umbral y entonces tendríamos otro presidente más”, concluyó.