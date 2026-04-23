¿Se deben anular las elecciones generales 2026? Esto propone Juan Sheput tras irregularidades en votación

El exministro de Trabajo y candidato al Senado por País para Todos, Juan Sheput, planteó la posibilidad de anular parcialmente las elecciones generales 2026 en aquellas zonas donde ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto, debido a presuntas fallas logísticas atribuidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Durante una entrevista en el programa Buenos Días Perú, el político sostuvo que esta medida permitiría garantizar la legitimidad del proceso electoral.

Sheput explicó que, aunque algunos especialistas consideran inviable esta propuesta por restricciones normativas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendría la facultad de adoptar decisiones excepcionales. “No es un tribunal, es un jurado que puede tomar medidas para que prevalezca la voluntad de los peruanos”, enfatizó, en referencia a las irregularidades detectadas durante los comicios del pasado 12 de abril.

El exministro también señaló que en Lima Metropolitana se registraron miles de ciudadanos que no pudieron votar, tanto el domingo como el lunes siguiente, debido a la ausencia de mesas de sufragio y otros problemas organizativos. En ese sentido, consideró viable realizar elecciones complementarias en dichas zonas, con el objetivo de corregir los errores y evitar que estos incidan en los resultados finales.

¿Se repetirán las elecciones en Lima?

Finalmente, Sheput indicó que, si el JNE decide no acoger su propuesta, se deberá respetar la resolución; sin embargo, advirtió que esto podría consolidar una nueva irregularidad en el proceso. Además, recordó que, desde su perspectiva, en las elecciones del 2021 también se habrían cometido ilícitos, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la transparencia electoral en el Perú.