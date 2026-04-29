¿Fraude electoral? Piden cotejar actas y padrones en Perú

La controversia por un posible fraude electoral en Perú suma un nuevo capítulo. El candidato presidencial Rafael López Aliaga, a través de su defensa legal, solicitó formalmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la entrega del padrón de electores correspondiente a mesas identificadas con la serie “900K”, con el objetivo de verificar presuntas irregularidades en los resultados electorales.

Según explicó el abogado Wilber Medina, el requerimiento busca contrastar la información de dichas actas con los padrones oficiales. De acuerdo con su denuncia, en diversas mesas ubicadas en zonas alejadas de las principales ciudades se habría registrado un incremento inusual del número de votantes, lo que derivó en la creación de nuevas actas denominadas “900K”.

En estos registros, señala la defensa, el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, habría obtenido inicialmente entre 20 y 35 votos; sin embargo, tras el conteo final, estas cifras se habrían elevado a más de 180 votos por mesa. En contraste, los votos para López Aliaga y Keiko Fujimori se mantendrían considerablemente bajos, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.

Más de 900 mil votos bajo revisión en proceso electoral

El equipo legal sostiene que existen 4,700 actas observadas que representarían alrededor de 900 mil votos, cifra que consideran determinante en el resultado de las elecciones. Por ello, reiteran su pedido a la ONPE para que entregue la documentación solicitada y permita realizar un cotejo técnico que determine si los resultados son fidedignos o si hubo alteraciones en el conteo.