Abogado penalista cuestiona elecciones 2026: exige padrón electoral para verificar votos

En medio de la controversia por las irregularidades en las Elecciones Generales 2026, el abogado penalista Gino Romero se pronunció sobre la situación que involucra al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien enfrenta un pedido de impedimento de salida del país por parte del Ministerio Público. El especialista analizó el rol de las instituciones electorales y la necesidad de garantizar transparencia en el proceso.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Romero fue enfático al señalar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la responsabilidad de actuar de oficio y exigir a la ONPE la entrega del padrón electoral, documento clave para validar la identidad de los ciudadanos que participaron en la votación.

“El JNE debe ordenar a la ONPE la entrega del padrón electoral para verificar quiénes votaron realmente. Si en una mesa hay más votos que firmas, estamos ante un posible fraude electoral”, advirtió el abogado, al referirse a casos donde existirían inconsistencias entre votos emitidos y registros firmados.

Romero también explicó que este tipo de irregularidades podrían derivar en la anulación de actas electorales, lo que tendría un impacto directo en los resultados oficiales. En ese sentido, insistió en que el sistema electoral debe actuar con rapidez para evitar una crisis de legitimidad en los comicios.

Importancia del padrón electoral en las Elecciones 2026

El especialista subrayó que el padrón electoral es fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral, ya que permite contrastar el número de votantes con los registros oficiales. En caso de no existir concordancia, sostuvo que corresponde aplicar medidas legales como la nulidad de los resultados en determinadas mesas, reforzando así la confianza ciudadana en el sistema democrático.