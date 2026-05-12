¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Juan Sheput revela posición de País para Todos

Al conocerse que falta muy poco para que el conteo de la ONPE llegue al 100% y que todo indicaría que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial, el excongresista Juan Sheput analizó la situación política que se vivirá el próximo 7 de junio y la posición de País para Todos, partido con el que postuló al Senado.

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, el exministro de Trabajo comentó que las entidades encargadas de realizar los comicios del domingo 12 de abril habrían actuado en perjuicio de una serie de candidatos. Además, compartió su postura sobre la auditoría que realizará el JNE.

“El propio señor Roberto Burneo señaló que habría una auditoría internacional. La primera pregunta, más allá de la fecha, es: ¿qué pasa si los resultados arrojan que las irregularidades han afectado el voto? (…) Pareciera que ha habido un propósito de la ONPE para perjudicar el proceso o, de lo contrario, es un antro de corrupción”, manifestó.

Postura de País para Todos en la segunda vuelta

Al ser consultado sobre la postura que adoptará País para Todos en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, Juan Sheput mencionó que la agrupación aún no ha tomado una decisión final; sin embargo, recalcó la posición de algunos integrantes de la militancia.

“Todavía no se ha tomado una decisión. Hay posiciones individuales en las que no estamos del lado del comunismo. He sido una persona que se opuso a Pedro Castillo. Desde el punto de vista personal, no iría jamás con el señor Roberto Sánchez”, aseveró.