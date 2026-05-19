Elecciones 2026: experto en gestión de crisis analiza panorama entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial, el organismo informó que ambos candidatos debatirán el próximo 31 de mayo, con miras a las elecciones del 7 de junio.

En medio de este escenario, el experto en gestión de crisis José Salazar analizó en Buenos Días Perú el panorama político y saludó la iniciativa del JNE para que Fujimori y Sánchez expongan sus propuestas ante la ciudadanía, especialmente sobre los principales problemas que mantienen en zozobra a los peruanos.

“Los candidatos tienen que legitimarse ante la población. Vamos a ver candidatos que puedan exponer sus planes de gobierno, los cuales no se conocen. Dicen temas generales (…) Los temas domésticos son aquellos sobre los que la población quiere respuestas”, comentó.

Debate podría definir la presidencia

De acuerdo con la percepción de José Salazar, el debate organizado por el JNE el próximo 31 de mayo podría ayudar a que los ciudadanos indecisos definan su voto. “Va a marcar. Creo que los debates aportan y el ejemplo estuvo en la primera vuelta”, señaló.

Por último, el experto en gestión de crisis lamentó que no se haya planteado un intercambio de ideas entre los candidatos a la vicepresidencia de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, debido a que son quienes asumirían el mandato en caso de una eventual vacancia presidencial