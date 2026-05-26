¿Qué pasa si el voto en blanco o viciado gana este 7 de junio? José Tello explica el caso

En entrevista con Buenos Días Perú, el experto en temas electorales José Tello Alfaro señaló que el voto en blanco o viciado no beneficia a ningún candidato. Por el contrario, sostuvo que este tipo de voto solo resta legitimidad al postulante que resulte elegido y a su futuro gobierno en la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

Asimismo, cuestionó a las personas que han llamado a viciar el voto para esta jornada electoral, como es el caso de los excandidatos presidenciales Mesías Guevara Amasifuén, del Partido Morado, y Jorge Nieto, del Partido por el Buen Gobierno.

FORTALECER LA DEMOCRACIA

Tello Alfaro indicó que le llama la atención este tipo de anuncios, especialmente en el caso de Nieto Montesinos, debido a que su agrupación contará con una importante bancada en el Congreso, la cual podría servir como bisagra para alcanzar entendimientos con el Poder Ejecutivo y evitar nuevas crisis políticas como las registradas en los últimos años.

Finalmente, consideró que la ley electoral debe tener algunas modificaciones y recomendó a la ciudadanía acudir a votar para fortalecer la democracia. Además, recordó que los dos candidatos en contienda, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, fueron elegidos por una parte de los peruanos para disputar la Presidencia de la República.