Augusto Peñaloza analiza debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿qué dijo?

Luego de que el último domingo 31 de mayo, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participaran en el debate presidencial previo a las elecciones del 7 de junio, el analista político Augusto Peñaloza, conocido en plataformas digitales como el ‘Tío Rockefeller’, brindó su opinión sobre el desempeño de ambos aspirantes a Palacio de Gobierno y el mensaje que transmitieron a los peruanos.

POSTURA DE PEÑALOZA SOBRE FUJIMORI Y SÁNCHEZ

En entrevista con Buenos Días Perú, Peñaloza sostuvo que Fujimori logró transmitir ideas más claras en comparación con Sánchez. Además, precisó que la ciudadanía espera que las próximas autoridades puedan resolver los principales problemas que aquejan al país.

“Creo que Keiko Fujimori ha llevado un mensaje bastante simple y entendible. La gente no consume política, la gente quiere soluciones. Las personas tienen muchos temas que han sido postergados, como seguridad, alimentación, entre otros. Por ahí me parece que ella ha llegado mejor encajada (…) Sánchez no mostró una solidez de equipo”, manifestó.

¿ROBERTO SÁNCHEZ PERDERÁ VOTOS POR NUEVO PLAN DE GOBIERNO?

Horas después del debate presidencial con Keiko Fujimori, y durante una conferencia de prensa, Roberto Sánchez presentó un nuevo plan de gobierno, distinto al que compartió durante la primera vuelta. Ante esta situación, Augusto Peñaloza consideró que la moderación en sus mensajes podría hacerle perder votos al candidato de Juntos por el Perú. “Creo que hay muchos que han votado por Sánchez y que ya no van a votar por él”, señaló.