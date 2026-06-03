¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Carlos Espá revela a quién apoyará en la segunda vuelta

A menos de cinco días de las elecciones del 7 de junio, fecha en la que se conocerá al nuevo mandatario del Perú, el excandidato presidencial del partido Sí Creo, Carlos Espá, reveló a quién apoyará en la segunda vuelta entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, Espá criticó a Sánchez Palomino por haber cambiado su plan de gobierno a pocas horas de que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir al nuevo jefe de Estado para los próximos cinco años.

“Le está diciendo a los votantes de primera vuelta: ‘Como ya votaste por mí, te tengo en mi bolsillo y ya no me interesas’. En segundo lugar, es un insulto a la inteligencia de los electores. Ir a un debate presidencial con un plan de gobierno y después cambiarlo (…) Puede ser que faltando un día cambie su plan”, mencionó.

¿A quién respaldará el 7 de junio?

En vísperas de las elecciones de este domingo 7 de junio, Carlos Espá se mostró confiado en que Keiko Fujimori se impondrá en las urnas este fin de semana. Asimismo, expresó su respaldo a la lideresa de Fuerza Popular.

“Creo que Keiko Fujimori va a ganar. He dicho públicamente que voy a votar por Keiko Fujimori. Es una encrucijada terrible para el Perú (…) Pienso que la posibilidad de un gobierno de Roberto Sánchez sería mucho peor que la de Castillo. La corrupción sería terrible. Los más pobres sufrirían las terribles consecuencias de un gobierno de esta naturaleza”, manifestó.