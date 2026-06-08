Buenos Días Perú

08/06/2026

Keiko Fujimori: candidata permanece en su casa expectante de los resultados de la segunda vuelta

Esta mañana, tranquilidad se aprecia en la vivienda de candidata de Fuerza Popular tras la larga jornada electoral desarrollada ayer, domingo.



No se aprecia movimiento esta mañana en el domicilio de la candidata Keiko Fujimori, en los exteriores no está tampoco el personal de seguridad que siempre la acompaña.

Al parecer espera conocer los resultados del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que ya superó el 90% de las actas contabilizadas.

EMPATE TÉCNICO

Anoche, la postulante de Fuerza Popular pidió calma y señaló que esperará el resultado oficial para pronunciarse y que están en un empate técnico.

También hizo un llamado a los personeros de su agrupación política para que estén atentos para defender los votos que recibieron en esta elección.

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