Jennifer Infantas analiza conteo de la ONPE: ¿qué le espera al nuevo presidente?

En medio del conteo de votos que viene realizando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la analista política Jennifer Infantas analizó las cifras difundidas por la entidad y los principales retos que deberá afrontar el próximo presidente del Perú.

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, Infantas enfatizó que el nuevo mandatario tendrá una difícil tarea para alcanzar consensos con los diversos sectores políticos. Además, señaló que deberá transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

“El voto no responde a un modelo económico o a una propuesta política, sino a necesidades inmediatas, y gran parte del porcentaje obtenido responde al antivoto. En este momento, ser elegido sabiendo que la mitad del país no me respalda es complicado. El que gane tendrá que buscar consensos y alianzas políticas”, mencionó.

¿Qué papel cumplieron los equipos técnicos?

De acuerdo con la percepción de Jennifer Infantas, los equipos técnicos que debatieron el pasado 23 de mayo no necesariamente formarían parte del eventual Gobierno de cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia el próximo 28 de julio.