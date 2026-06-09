Buenos Días Perú

09/06/2026

Alejandro Salas analiza resultados de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El exministro de Cultura comentó que tiene la plena seguridad que, al final del conteo de la ONPE, el resultado dará como ganador al representante de Juntos por el Perú.



Esta mañana, en amplia entrevista con Buenos Días Perú, Alejandro Salas, integrante del equipo técnico del partido Juntos Por el Perú, señaló que aceptó el llamado de Roberto Sánchez, pues es un político que sabe trabajar con profesionales de diversas ideologías y partidos.

Respecto a los cambios en el plan de gobierno, el exministro de Cultura de Pedro Castillo señaló que demuestra que el candidato Sánchez Palomino no es una persona autoritaria y recibe los aportes que le llegan, los evalúa y considera los mejores para ejecutarlos por el bien del país.

IDEAS EXTREMISTAS

Sobre los cuestionamientos a algunas personas que integran Juntos por el Perú, que tendrían presuntos vínculos con ideas extremistas, señaló que ellos deben responder sobre ese tema, pero que está convencido de que el partido es absolutamente democrático.

Finalmente, comentó que tienen la plena seguridad que, al final del conteo de la ONPE, el resultado dará como ganador a Roberto Sánchez, ya que la diferencia de votos con la candidata Keiko Fujimori, con el paso de las horas, se va ampliando cada vez más.


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