Buenos Días Perú

09/06/2026

Segunda Vuelta Electoral: radiografía del núcleo familiar de los candidatos

Expertos señalan que en estas elecciones se mostraron dos tipos de familia, que podría ser una estrategia muy bien planificada con la finalidad de ganar votos.



En esta campaña electoral, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, a decir de los analistas, presentaron dos tipos de familias, que sería interesante saber si calaron en la preferencia de los ciudadanos.

Indican que el postulante de Juntos Por el Perú presentó la imagen de una familia más tradicional: papá, mamá, hijos y los abuelos, además de rodearlo de un lado más provinciano.

ESTRATEGIA DE CAMPAÑA

Mientras la candidata de Fuerza Popular se prestó con sus hijas, vestidas informalmente, con pantalón de jean, zapatillas, mostrando un hogar moderno, juvenil, liberal, un nuevo tipo de familia.

Los expertos se preguntan si se trata de una estrategia de campaña muy bien planificada para ganar votos o de una práctica que se ha vuelto habitual en las contiendas presidenciales.


Temas Relacionados: Elecciones 2026EsposaFamiliaHijosKeiko FujimoriRoberto SanchezVotos

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO