Yeni Vilcatoma se pronuncia sobre conteo de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

En medio del conteo de votos tras la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la exprocuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma analizó la incertidumbre que viven los peruanos a la espera de conocer quién será el próximo presidente del Perú.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Vilcatoma criticó a las agrupaciones de izquierda y sostuvo que los representantes de esta línea ideológica que han ocupado cargos públicos no habrían atendido las principales demandas de la ciudadanía.

“Ha sido un reto que no han logrado todavía abarcar todos los partidos sobre el sur. El sur ha dado una respuesta contundente frente a sus necesidades (…) Hemos conocido que cuando partidos de izquierda han llegado al Gobierno local, regional o presidencial, tampoco han atendido esas necesidades. Cuando la bancada de Antauro Humala llegó al Congreso, tampoco su prioridad fue atender las necesidades del sur”, mencionó.

En ese sentido, Yeni Vilcatoma hizo un llamado a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, señalando que quien llegue a Palacio de Gobierno deberá atender las demandas de diversas zonas del territorio nacional. “Considero que el sur debe ser una prioridad para atender los servicios básicos (…) Los que acompañan a Roberto Sánchez ya estuvieron en el poder”, indicó.

¿Roberto Sánchez mintió a sus votantes?

De acuerdo con la lectura política de la exprocuradora anticorrupción, las promesas realizadas por Roberto Sánchez durante su campaña electoral no serían atendidas en un eventual gobierno, en caso gane la Presidencia. Según sostuvo, se estaría aprovechando la ilusión de los pobladores.

“Considero que Roberto Sánchez y las personas que lo acompañan no cumplirán las promesas que han compartido en el sur. Los ciudadanos que han votado por Roberto Sánchez van a sufrir nuevamente una decepción (…) Utiliza las necesidades del pueblo para tener impunidad. El sur y sus necesidades han sido utilizados para llegar al poder”, manifestó.

Finalmente, Yeni Vilcatoma hizo un llamado a la calma a los frentes políticos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, hasta el pronunciamiento oficial de los resultados por parte de la ONPE, que estima dar a conocer al ganador final a mediados de julio.