Las revelaciones del exsecretario personal de Alan García: amigo habría traicionado al expresidente

Hace siete años se suicidó el expresidente Alan García Pérez, cuando la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía llegaron a su casa, en Miraflores, para detenerlo preliminarmente por diez días, en el marco de la investigación del caso Odebrecht.

Recientemente, Ricardo Pineda, exsecretario personal de García Pérez, reapareció para relatar una versión que, según sostiene, nunca fue revelada. Supuestamente, Gustavo Gorriti habría recomendado a Raúl Noblecilla como abogado de Luis Nava.

El equipo Lava Jato pidió 30 años de prisión para Nava Gibert. El Ministerio Público señalaba que habría recibido varios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecer la adjudicación de distintas obras del Metro de Lima.

RELACIÓN DE LUIS NAVA CON RAÚL NOBLECILLA

Luis Nava fue una de las personas más cercanas a Alan García y se desempeñó como secretario general de la Presidencia. Aceptó que lo defendiera el abogado Noblecilla, pues le habrían ofrecido beneficios judiciales, pero tenía que acusar al expresidente.

Responsabilizarlo de haber tenido vínculos y recibido sobornos de Odebrecht. En 2019, se le impuso a Luis Nava prisión preventiva por 36 meses. Sin embargo, el Poder Judicial sustituyó esa medida por detención domiciliaria, entre otros beneficios.