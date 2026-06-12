Juan Sheput critica postura de JP ante repunte de Keiko Fujimori en conteo de la ONPE

En medio del conteo de votos que viene realizando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el analista político Juan Sheput compartió su postura sobre las denuncias de fraude que se vienen difundiendo.

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, Sheput criticó la actitud de los seguidores del candidato de Juntos por el Perú. Además, hizo un llamado a los políticos que apoyaron a Sánchez Palomino en segunda vuelta para que emitan un mensaje de respeto y calma.

“Hay una serie de personas que están evadiendo responsabilidades ante estos hechos, como las marchas. Está el señor Roberto Sánchez, Ricardo Belmont, Mesías Guevara y todas las personas que se unieron en el tramo final, quienes festejaron anticipadamente sobre la base de un conteo rápido. Ellos deberían hacer un llamado a la calma”, comentó.

JNE debe proclamar al ganador lo más pronto posible

De acuerdo con la percepción de Juan Sheput, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería pronunciarse lo más pronto posible para proclamar al ganador de la presidencia, ya que el mandatario elegido por los peruanos deberá diseñar las estrategias de gobierno.

“Tenemos un resultado electoral que demuestra que hay una polarización y se requiere atender una serie de urgencias en el corto plazo. El gabinete que ingrese el 28 de julio tiene un mes para presentar el presupuesto del 2027, que tiene que ser entregado al Congreso a más tardar el 30 de agosto (…) Es importante que el Jurado atienda cuanto antes las impugnaciones para tener una proclamación a la brevedad”, comentó.