Representante de la Asociación Unión Naval revela quién ganará las Elecciones 2026: ¿Keiko o Sánchez?

A más de una semana de haberse realizado la elección presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, y en medio del conteo de actas por parte de la ONPE, que supera el 98 %, el representante de la Asociación Unión Naval, Andrés Salas, reveló cómo sería el desenlace de la contienda electoral, cuya oficialización del ganador está prevista para el 15 de julio.

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, el almirante Salas comentó las estrategias empleadas para realizar un recuento paralelo al que venía desarrollando la entidad electoral. Según indicó, este trabajo arrojó como resultado final una victoria de Fujimori Higuchi sobre Sánchez Palomino.

“Unión Naval, así como Unión Ejército y Fuerza Aérea, está integrada por oficiales en retiro (…) Tenemos como objetivo promover el Estado de derecho y el orden constitucional. Efectuamos un trabajo de evaluación sobre las elecciones llevando un conteo en paralelo con inteligencia artificial (…) Habrá una diferencia mayor a 35 mil votos a favor de Keiko Fujimori”, señaló.

Ausentismo en la segunda vuelta

De acuerdo con los estudios realizados, el representante de la Asociación Unión Naval mencionó que se registró un número considerable de ciudadanos ausentes en la segunda vuelta, especialmente en regiones donde el candidato de Juntos por el Perú tuvo un bolsón relevante de apoyo.

“En el caso de Ayacucho, la disminución ha sido de 2.9 %. En Apurímac, de 3.28 %. En Huancavelica, de 2.72 %. En Puno, de 3 %. En promedio, se ha registrado una menor participación de 2.9 % en la segunda vuelta, lo que representa cerca de 100 mil electores de diferencia entre la primera y segunda vuelta que no habrían acudido a votar”, precisó.

Finalmente, Andrés Salas enfatizó que el respaldo de los peruanos en el exterior no habría marcado la diferencia en la segunda vuelta. “En 2021, la diferencia a favor de Keiko Fujimori en el extranjero fue de 105 mil votos, mientras que en esta segunda vuelta fue de 78 mil”, señaló.