Rafael López Aliaga postulará como teniente alcalde de Lima: ¿qué opinan desde Renovación Popular?

A través de un video difundido en redes sociales, Rafael López Aliaga anunció que postulará como teniente alcalde de Lima junto a Luis Rubio. La decisión del exalcalde de la capital fue saludada por un sector de sus simpatizantes, aunque también generó críticas desde otros espacios políticos.

Postura de sus partidarios

En medio de este panorama, el senador electo por Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri, se pronunció sobre la decisión de López Aliaga y respaldó su postulación. Según señaló, el líder del partido busca seguir colaborando con los ciudadanos desde la función pública.

“Desde el inicio de la campaña, él dijo que iba a postular al Senado, pero que no necesariamente iba a juramentar en el cargo. Eso no es una sorpresa (…) La cara de Rafael López Aliaga no estará en la cédula. La gente votará por Renovación Popular (…) La intención de López Aliaga es seguir ayudando a la ciudad y apoyando al señor Luis Rubio”, comentó.

Buscarán trabajar con el próximo Gobierno

A pocos días de conocerse quién será el nuevo presidente del Perú, Francisco Calisto Giampietri enfatizó que, desde Renovación Popular, buscarán tender puentes con el próximo Gobierno por el bienestar de más de 33 millones de peruanos. “Tenemos que apoyar la gestión y las acciones que tenemos en común”, sostuvo.