Elecciones Municipales 2026: ¿quiénes lideran las preferencias de los ciudadanos en Lima?

Tras realizarse las elecciones generales para conocer al nuevo presidente del Perú y a los integrantes del Congreso bicameral, los ciudadanos de Lima y de las distintas regiones del país deberán acudir nuevamente a las urnas para elegir a sus próximas autoridades municipales y regionales.

La encuestadora CIT realizó un sondeo entre la población para conocer las preferencias ciudadanas de cara a la elección del próximo alcalde de Lima. En ese sentido, el CEO de la entidad, José Manuel Saavedra, analizó en Buenos Días Perú los resultados obtenidos.

De acuerdo con Saavedra, la figura de Rafael López Aliaga cumple un papel importante en la contienda electoral. Además, precisó que los encuestados manifestaron su interés por elegir a candidatos con experiencia en gestión pública.

“Estamos viendo que, sin la participación de López Aliaga, hay un liderazgo y empate técnico entre Francis Allison y Carlos Bruce, ambos con experiencia (…) Con el ingreso de Rafael López Aliaga a la contienda electoral, se logra un mayor respaldo”, manifestó.

¿Quiénes más buscarían llegar a la Municipalidad de Lima?

La encuesta realizada por CIT ubicó entre las preferencias ciudadanas al alcalde de Magdalena, Francis Allison, y al alcalde de Surco, Carlos Bruce. Sin embargo, otros nombres como Susel Paredes, Daniel Urresti y Alberto Tejada también figuran entre los posibles aspirantes que buscarían llegar al sillón municipal de Lima.