Óscar Urviola critica postura de Roberto Sánchez por no reconocer un eventual gobierno de Keiko Fujimori

Tras la conferencia de prensa en la que Roberto Sánchez informó que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, se pronunció sobre la postura que viene adoptando el líder de Juntos por el Perú.

En entrevista con Buenos Días Perú, el exmagistrado del TC lamentó el comportamiento de Sánchez Palomino, pese a que, antes de la segunda vuelta presidencial, aseguró que respetaría los resultados finales. Además, consideró que algunos políticos que lo respaldaron estarían decepcionados por esta posición frente al voto ciudadano.

“Es preocupante esta situación con relación a la actitud de Roberto Sánchez, que contrasta con las declaraciones anteriores expresadas con la concurrencia de aliados, quienes no comparten la actitud de Sánchez (…) Todo el pueblo peruano debe exigirle a Sánchez que cumpla con su palabra si pretende tener proyección en la vida política del país como una persona responsable y respetuosa del ordenamiento democrático”, manifestó.

PODRÍAN ACUSAR CONSTITUCIONALMENTE A ROBERTO SÁNCHEZ

Frente a la postura que continúa adoptando Roberto Sánchez, Óscar Urviola hizo un llamado al candidato de Juntos por el Perú para que reciba un mejor asesoramiento en esta etapa, pues advirtió que podría enfrentar una acusación constitucional si persiste en desconocer los resultados oficiales.

“Sánchez ha manifestado casi la configuración de una violación constitucional porque desconoce el contenido del artículo 38 de la Constitución (…) Él no podría desconocer los resultados del JNE, eso sería una violación flagrante que daría lugar a una acusación constitucional en el Congreso bicameral (…) Se presentaría una acusación constitucional si persistiera en la actitud de rebeldía y desconocimiento de resultados. Podrían inhabilitarlo para futuras aspiraciones en la vida política nacional”, comentó.