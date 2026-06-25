Elecciones 2026: Yeni Vilcatoma revela desafíos del próximo presidente

A pocos días de que la ONPE culmine el conteo de votos de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, crece la expectativa por el anuncio oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre quién será proclamado como el próximo presidente del Perú.

En entrevista con Buenos Días Perú, la exprocuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma analizó el escenario político tras las elecciones presidenciales y reveló cuáles serán los principales retos que deberá enfrentar el nuevo mandatario desde el primer día en Palacio de Gobierno.

Según Vilcatoma, el próximo jefe de Estado recibirá un país con profundas divisiones políticas y sociales, por lo que deberá responder con rapidez a las principales demandas de la ciudadanía. Entre los temas prioritarios mencionó la seguridad ciudadana, la recuperación de la capacidad de fiscalización del Parlamento y la necesidad de construir acuerdos entre las bancadas.

“El rol de los nuevos integrantes del Congreso será fundamental. Se tiene que recuperar la capacidad de fiscalización y crear bloques de consenso. El nuevo mandatario recibirá un país fragmentado y con grandes necesidades. Urgentemente debe atender el tema de la seguridad ciudadana”, señaló la exprocuradora.

Yeni Vilcatoma envía mensaje a Roberto Sánchez

La exfuncionaria también se pronunció sobre la postura de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien ha manifestado que no reconocería un eventual Gobierno de Keiko Fujimori. Ante ello, Yeni Vilcatoma sostuvo que todo candidato tiene derecho a presentar reclamos, pero remarcó la importancia de respetar la voluntad popular. “Tienen derecho a reclamar, pero creo que ya deben empezar a reconocer los resultados”, expresó.