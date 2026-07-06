Cancillería peruana expresa sus saludos a Venezuela y Cabo Verde por su día de independencia

El último 5 de julio, Venezuela celebró su 215 aniversario de independencia, una fecha que llega en un momento de grandes batallas para el país llanero, no solo por los potentes terremotos que han golpeado a su población, sino porque aún se recuperan de varios años de crisis política y social.

En ese contexto, la Cancillería peruana envió un saludo fraterno al hermano país y le expresó su solidaridad: “El Gobierno del Perú hace llegar su más cordial saludo al pueblo venezolano con motivo de la conmemoración del 215° aniversario de su independencia, y reafirma su solidaridad y mejor disposición de cooperación y apoyo hacia la nación hermana venezolana, en estos difíciles momentos de profundo pesar tras los recientes terremotos, y le expresa sus deseos de pronta recuperación”.

SALUDO A CABO VERDE

Asimismo, Cabo Verde también celebró este 5 de julio su aniversario de Independencia, en medio de una gran alegría por los logros de su selección en el Mundial 2026 que regresó recientemente, luego de perder frente a Argentina en un partido de infarto.

"La Cancillería peruana expresó sus saludos y felicitaciones por este momento: “Con motivo del Día de la Independencia de la República de Cabo Verde, el Estado peruano expresa sus congratulaciones y hace votos por el desarrollo sostenido y el bienestar del pueblo caboverdiano”.