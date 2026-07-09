Keiko Fujimori se reunió con Renovación Popular: ¿qué temas abordó con Rafael López Aliaga?

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara a Keiko Fujimori como ganadora de las elecciones presidenciales frente a Roberto Sánchez por más de 49 mil votos, la presidenta electa ha venido sosteniendo una serie de reuniones con diversos líderes políticos.

El último miércoles 8 de julio, Fujimori Higuchi conversó con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, e integrantes de su partido político. Ante ello, el senador electo de dicha agrupación, Francisco Calisto Giampietri, reveló en Buenos Días Perú los puntos que abordaron durante el encuentro.

¿Qué temas trataron la mandataria y Renovación Popular?

Durante su intervención, Calisto Giampietri comentó que compartieron con la lideresa de Fuerza Popular las estrategias de gobierno que tenía López Aliaga durante su candidatura a la presidencia del Perú, de las cuales podrían rescatarse diversos puntos en beneficio de la población.

“No solo hablamos de seguridad ciudadana. Hemos puesto a disposición de Fuerza Popular nuestro plan de gobierno, con aportes que pueden ser utilizados por ellos. Fue una reunión cordial y necesaria”, comentó el senador electo de Renovación Popular.

¿Integrarán el primer gabinete que convoque la presidenta?

Al ser consultado sobre una posible participación en el primer gabinete que convoque Keiko Fujimori, Calisto Giampietri no descartó dicha posibilidad. Sin embargo, precisó que la decisión tendría que tomarse en conjunto al interior de Renovación Popular. “El partido evaluará y apoyará en consecuencia a la necesidad del Perú y no al personalismo”, señaló.