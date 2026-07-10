¿Cuánto saben nuestros congresistas de los héroes de la Nación?

A pocas semanas de celebrar el aniversario 205 de Independencia del Perú, un equipo de Panamericana Televisión acudió al Congreso para saber cuánto saben nuestros parlamentarios de los héroes de la Patria.

El primero en responder las preguntas fue el congresista Alex Paredes Gonzales, que en líneas generales supo dar con las respuestas correctas, pero tuvo algunos problemas para identificar a Andrés Avelino Cáceres y los elementos que conforman nuestro Escudo Nacional. Al final dijo que se calificaría con un 15 o 16.

El siguiente en responder este examen patriótico fue el congresista Juan Burgos Oliveros que, si bien respondió correctamente a todas las preguntas, falló cuando quiso información extra de la fecha de fallecimiento de José Gabriel Condorcanqui. Sin embargo, dijo con gran confianza que se pone un 20 de calificación final.

Algunos Padres de la Patria aceptaron el reto, pero otros, como Víctor Cutipa, prefirieron no participar: “no, estás faranduleando y no está bien eso”, se excusó el congresista el senador electo por Juntos por el Perú.

¿CUÁNTO SABE EL CIUDADANO DE LOS HÉROES PATRIOS?

Mientras que los ciudadanos de a pie, que también deberían conocer sobre nuestros héroes nacionales por cultura general, dieron más traspiés que los propios congresistas. Sin embargo, saber más de nuestra propia historia y cultura es tarea de todos.

ENTRA EN VIGENCIA “LEY SILLA” PARA TRABAJADORES QUE LABORA DE PIE

Ya se oficializó la llamada “ley silla”, la cual indica que garantiza el derecho al descanso sentado y alternancia de la postura en los centros de trabajo para quienes permanecen más de 3 horas continuas de pie.