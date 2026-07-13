Milei confirma visita al Perú para juramentación presidencial de Keiko Fujimori

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó su participación en la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori, programada para el 28 de julio en Lima, el anuncio lo realizó en una entrevista con el medio argentino Now 97.9.

Durante la comunicación, detalló parte de su agenda internacional y señaló que la visita a Perú forma parte de una gira por Sudamérica. "El 28 de julio voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori", indicó el mandatario argentino.

Después de su paso por Perú, Milei tiene previsto viajar a Colombia para la toma de posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto, y también visitará a Daniel Noboa en Ecuador para tratar un acuerdo bilateral pendiente.

Fortalecer cooperación y apoyo a Fujimori

El mandatario argentino había manifestado previamente su interés en fortalecer la cooperación con el próximo gobierno peruano en temas como libertad económica y lucha contra el crimen organizado.

Cabe resaltar, que Javier Milei fue uno de los primeros jefes de Estado en saludar a Keiko Fujimori luego de que el Jurado Nacional de Elecciones la proclamara oficialmente como presidentaa electa del Perú.