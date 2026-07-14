Julio Rodríguez analiza la situación penal de Pedro Castillo: ¿se le puede otorgar un indulto?

Luego de que un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitiera una opinión sobre la situación penal de Pedro Castillo, el abogado penalista Julio Rodríguez analizó el futuro legal del exmandatario y la posibilidad de que reciba un indulto.

En entrevista con Buenos Días Perú, Rodríguez sostuvo que, según diversos especialistas, el proceso contra Castillo Terrones se ha desarrollado dentro del marco de la ley. Asimismo, explicó que, mientras no exista una sentencia firme, el expresidente deberá continuar recluido en el penal de Barbadillo.

“El ministro de Justicia ha dicho que no existe posibilidad formal de otorgar un indulto en las condiciones en las que se encuentra Castillo. Él está preso porque tiene una primera condena en etapa de apelación; por lo tanto, mientras no sea firme, es imposible un indulto. Darle un indulto a una persona en esas condiciones es arbitrario”, manifestó.

¿El informe de la ONU será influyente?

Desde su experiencia en materia penal, Julio Rodríguez aseguró que el pronunciamiento del grupo de trabajo de la ONU no tendría que influir en las decisiones de las autoridades judiciales del país. “No es vinculante para el Estado peruano. Utilizarlo en un procedimiento judicial no tiene ningún tipo de sentido”, señaló.

Finalmente, el abogado penalista recordó que, el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo atentó contra el orden constitucional al anunciar la disolución del Congreso y otras medidas contrarias a la Carta Magna. “No está privado de su libertad arbitrariamente, sino por un acto que significó la búsqueda de generar un rompimiento con el orden constitucional y porque actuó de espaldas a la ley”, concluyó.