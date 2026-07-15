Separarían a escolta del presidente Balcázar por abandonar labores e ir a discoteca

El programa "Esta Noche" de Milagros Leiva reveló que seis agentes de seguridad del Estado fueron enviados a Chiclayo y Cajamarca para proteger al presidente José María Balcázar durante la entrega de tablets electrónicas a un colegio. Sin embargo, abandonaron su labor y se fueron a tomar bebidas alcohólicas en una discoteca, pese a los protocolos de seguridad del servicio presidencial establecidos por las normas legales.

Los agentes identificados son Jephson Paredes, comandante de la Policía Nacional y jefe de la escolta presidencial; Jimy Julca Oliva, mayor de la Policía Nacional; y Edgard Calle Córdova, subbrigadier de la Policía. Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, advirtió que a todos ellos les corresponde su separación inmediata por faltas muy graves contra la disciplina policial.

Faltas disciplinarias

Pérez Rocha señaló que incurrieron en la falta grave número 18, que consiste en omitir informar la comisión de faltas graves y muy graves del personal, y en la falta grave número 33, que prohíbe consumir drogas o bebidas alcohólicas durante el servicio policial. El exdirector de la PNP indicó que la sanción correspondiente es el pase a la situación de retiro y que deben ser procesados sumariamente.

El congresista Elvis Vergara señaló que "más allá de la persona que asume el cargo de presidente, es la institución la que tiene que ser respetada", y cuestionó la falta de autoridad del presidente. Fuentes consultadas por Panamericana Televisión revelaron que institucionalmente esto alcanza al jefe de la Dirección de Seguridad del Estado e incluso al jefe de la Casa Militar.

Balcázar pide pensión vitalicia

Por otro lado, el presidente interino José María Balcázar aún no termina su gestión pero ya está pidiendo pensión vitalicia por su condición de jefe de Estado. El mandatario hizo la solicitud formal ante el Congreso por haber ocupado el cargo desde febrero de este año, lo que provocó críticas de algunos parlamentarios.

Expresidentes buscan ser liberados

Los expresidentes Pedro Castillo y Ollanta Humala desean recuperar la libertad, pero cada uno ha tomado un camino diferente. Castillo busca convencer al presidente Balcázar para que le conceda el indulto, mientras que Humala recurrió al Tribunal Constitucional para anular su sentencia de 15 años de prisión por lavado de activos, argumentando que su situación es similar al "caso Cócteles" contra Keiko Fujimori que fue archivado.