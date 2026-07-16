Por su trayectoria frente al BCRP: MML otorga a Julio Velarde orden al mérito en el grado de Gran Cruz

El alcalde Renzo Reggiardo condecoró a Julio Velarde con la orden al mérito en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su trayectoria al frente del Banco Central de Reserva Del Perú. La ceremonia se realizó en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Durante su discurso, Velarde advirtió a la presidenta electa Keiko Fujimori, quien asistió a la ceremonia, sobre el impacto que podría generar el fenómeno El Niño en los próximos meses a nuestro país: “El panorama está muy bien, pero hay un problema fuerte que nos va a golpear que es El Niño. Tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas, y derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viendo”, comentó.

En tanto, el alcalde de Lima reiteró su propuesta de crear una policía municipal para reforzar la seguridad ciudadana en la capital. En esa línea, Keiko Fujimori destacó la importancia de mantener un trabajo coordinado entre el gobierno nacional y la municipalidad de Lima.

ROBERTO SÁNCHEZ CUESTIONA ENTREGA DE CREDENCIALES A FUJIMORI

El excandidato presidencial, Roberto Sánchez, anunció que será oposición del gobierno de Keiko Fujimori y que buscará unir fuerzas para formar una alianza política que le permita dicho objetivo. Además, cuestionó la entrega de credenciales a Fujimori, al insistir que su elección carece de legitimidad por las presuntas irregularidades que marcaron el proceso electoral.

SUELDO QUEDA CHICO: FAMILIAS AJUSTAN SUS PRESUPUESTOS

Miles de peruanos sufren por los gastos que deben realizar a diario por pagar alimentación y transporte. Hoy 3 de cada 4 personas pobres en Perú viven en ciudades, según la Red de Estudios para el Desarrollo. Pueden compara en supermercados o usar transporte público, pero cualquier gasto inesperado los deja en la pobreza. Las cifras publicadas este 2026 por el INEI, refleja que el 25.7 % de la población vive en pobreza monetaria, y el 32.8 % de peruanos es vulnerable, es decir, hoy puede pagar los gastos básicos, pero perder el trabajo, enfermarse o enfrentar una crisis podrían arrastrarlos a la pobreza.

“NIÑOS GENIOS”: ESCOLARES INGRESAN A UNIVERSIDAD AGRARIA

Una gran proeza. Escolares aún no terminan su formación básica y ya aprobaron el examen de admisión de la Universidad Agraria de La Molina. Se trata de 31 estudiantes del centro educativo Juventud Científica de El Agustino, que lograron superar a más de 2,300 postulantes.