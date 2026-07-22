¿Quiénes deben conformar la Mesa Directiva del Congreso?: esta es la postura de Jorge Nieto

A pocas horas de conocerse a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, el excandidato presidencial de El Buen Gobierno, Jorge Nieto, compartió su postura sobre las fuerzas políticas que deberían integrar este órgano del Poder Legislativo.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Nieto Montesinos sostuvo que Fuerza Popular, agrupación liderada por la presidenta electa Keiko Fujimori, debería mantenerse al margen y no presentar una candidatura, con el objetivo de garantizar el equilibrio de poderes.

“El nuevo Ejecutivo que se va a instalar tiene una influencia decisiva en el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, y quiere avanzar barriendo en el Poder Judicial. Si queremos tener un juego democrático, el Congreso debe ser presidido por las fuerzas de oposición. Es una manera de recuperar algo de equilibrio en el Perú. No es un condicionamiento, sino un razonamiento”, manifestó.

¿CUÁL SERÁ EL PAPEL DE EL BUEN GOBIERNO EN EL PARLAMENTO?

De acuerdo con lo revelado por Jorge Nieto, el partido El Buen Gobierno buscará tener protagonismo en el próximo Congreso bicameral. “Nosotros queremos presidir una de las dos cámaras. Tenemos los votos suficientes”, aseguró.

En medio de las reuniones que ha sostenido con las diversas bancadas que tendrán representación en el Legislativo, Nieto Montesinos reveló que conversó con Rafael López Aliaga, quien le expresó su intención de integrar la Mesa Directiva con la finalidad de colaborar con la gestión de Keiko Fujimori.

POSTURA SOBRE PEDRO CASTILLO

Al ser consultado sobre su posición respecto a Pedro Castillo, el excandidato presidencial reiteró su propuesta de que el exmandatario sea liberado y pueda afrontar las investigaciones en su contra en libertad. “Son gestos simbólicos para responderle al sector que se encuentra ofendido”, declaró.