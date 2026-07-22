Abogado penalista analiza fallo del TC que anula prisión preventiva contra Vladimir Cerrón

El abogado penalista Julio Rodríguez analizó en entrevista con Buenos Días Perú la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin efecto la orden de captura contra Vladimir Cerrón tras permanecer casi tres años en la clandestinidad.

De acuerdo con el especialista, la decisión del alto tribunal se fundamenta en serias deficiencias procesales en el Poder Judicial. "Lo que ha dicho claramente el TC, y es clarísimo al respecto, es que no se ha motivado correctamente, no se ha fundamentado adecuadamente en el grado que se necesita para que una persona vea restringida su libertad", sostuvo.

Argumentos del TC

​Durante su explicación, el jurista detalló que la revocatoria de la comparecencia restrictiva por prisión preventiva se originó a partir de una condena previa que posteriormente fue desestimada. Al respecto, precisó el argumento central del colegiado. "Lo que dice el TC es que esa decisión de pasar a la clandestinidad se basó en una sentencia que fue abiertamente ilegal".

Añadió además que la Corte Suprema determinó en su momento que "él era una persona inocente condenada indebidamente en primera y segunda instancia", por lo que el cambio de su medida coercitiva carecía de sustento.

Facultades de Cerrón tras fallo

​Respecto a las consecuencias inmediatas de esta resolución adoptada por mayoría de cuatro votos contra tres, el especialista remarcó la restitución de los derechos de tránsito del dirigente político. "El día de hoy el señor Cerrón tiene plena libertad de poder transitar si es que no tuviese una medida de restricción distinta a la que ha dejado sin efecto el día de ayer el Tribunal Constitucional", puntualizó.

​FAP alista despliegue tecnológico y militar

​Por otro lado, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) inició las preparaciones para la conmemoración de su día institucional y el 85 aniversario de la inmolación del héroe nacional José Abelardo Quiñones. Como parte del despliegue en sus instalaciones, la institución presentó sus unidades de instrucción de pilotos y aeronaves de combate destinadas al control del tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal y las labores de interdicción en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

​Asimismo, la FAP exhibió la tecnología que empleará para garantizar la seguridad durante los actos oficiales y la Gran Parada Militar del próximo 29 de julio. Entre los equipos presentados destacan aeronaves no tripuladas capacitadas para operar a 7000 metros de altura con sensores infrarrojos para la búsqueda de personas, además de un avanzado sistema de neutralización de drones con un alcance de radar de 5 kilómetros para prevenir amenazas en el espacio aéreo.