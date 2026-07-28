Keiko Fujimori asume hoy la presidencia de Perú en sesión solemne en el Congreso

ACTUALIZACIÓN

11. 07 a.m. El presidente argentino Javier Milei llegó a la Cancillería peruana como parte de su visita por las celebraciones de Fiestas Patrias. El mandatario se sumó a otros líderes internacionales que arribaron al Perú, como el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Durante su estadía en Lima, Milei también tiene previsto reunirse con Keiko Fujimori como parte de su agenda oficial.

10:48 a.m. Janet Tello Gilardi, presidenta de la Corte Suprema de Justicia del Perú, llegó al Congreso de la República. La titular del Poder Judicial recibió los honores correspondientes a su llegada al Palacio Legislativo, en el marco de la ceremonia de transmisión de mando.

10:24 a.m. El presidente José María Balcázar llegó al Congreso de la República para participar en la ceremonia de transmisión de mando y entregar la banda presidencial a Keiko Fujimori. Su arribo estuvo acompañado de los honores de Estado, con la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas.

Cabe precisar que de acuerdo con el protocolo de transmisión de mando en el Perú, el presidente saliente no impone directamente la banda presidencial a su sucesor. La entrega debe realizarse primero al Congreso de la República, que posteriormente la otorga al nuevo mandatario.

Miguel Ángel “Miky” Torres ejerce actualmente el cargo de presidente del Senado de la República y será el encargado de entregar la banda presidencial a Keiko Fujimori durante la ceremonia de transmisión de mando.

En tanto, José María Balcázar no brindó su discurso de rendición de cuentas, debido a que, tras dejar la banda presidencial, se retiró del hemiciclo. Sin embargo, indicó a la prensa que está dejando un gobierno libre de corrupción y que no le otorgó el indulto al expresidente Pedro Castillo, debido a que esto no se encontraba dentro del marco constitucional. Además de dejar un escenario económico en azul.

10:18 a.m. La familia de Keiko Fujimori tomó ubicación en el hemiciclo del Congreso. Sus hijas, Kyara y Kaori, se encuentran sentadas en los lugares asignados, junto a los hermanos de la presidenta electa, Hiro y Sachi Fujimori.

Asimismo, algunos escaños fueron ocupados por figuras vinculadas al fujimorismo, entre ellas Carmen Lozada y Luz Salgado, entre otros invitados.

10.00 a.m. En declaraciones a la prensa, José María Balcázar confirmó que acudirá personalmente al Congreso para la ceremonia de transmisión de mando. Además, deseó éxitos a la presidenta electa y expresó su deseo de que, cuando llegue el momento de entregar el cargo, el proceso se desarrolle de manera pacífica y ordenada.

9:49 a.m. Keiko Fujimori sostuvo reuniones con líderes de Estado de otros países en el Palacio de Torre Tagle, como parte de su agenda protocolar previa a su llegada al Congreso.

9:38 a.m. Los senadores y diputados electos de las distintas agrupaciones políticas se trasladan hacia el Parlamento para participar en la ceremonia de investidura.

9:31 a.m. Los invitados empiezan a llegar al Congreso de la República para la ceremonia de investidura.

8:51 a.m. La presidenta electa Keiko Fujimori llegó a la sede de la Cancillería para participar en actividades previas a la toma de mando. Al llegar a la sede en el Centro de Lima, saludó a la prensa e ingresó sin ofrecer declaraciones. Como parte de los actos protocolares, Fujimori recibirá la imposición de Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar y la Orden Al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz Especial.

8:30 a.m. La presidenta electa, Keiko Fujimori, salió de su vivienda desde San Borja hacia la Cancillería. Antes de ello, saludó a sus simpatizantes que se encontraban afuera de su casa en medio de arengas y respaldo hacia ella.

NOTA ANTERIOR

El Congreso de la República será el escenario principal donde este 28 de julio la presidenta electa, Keiko Fujimori, prestará juramento ante la Nación para asumir de manera oficial sus funciones como mandataria.

Dicho acto protocolar está programado para el mediodía en el Palacio Legislativo, lugar al que acudirán los integrantes de la representación nacional conformada por 130 diputados y 60 senadores.

​La expectativa parlamentaria frente al primer mensaje a la nación de la nueva jefa de Estado abarca diversos temas de interés coyuntural. Entre las posturas recogidas de los legisladores, se esperan anuncios orientados a la reconciliación nacional, entre otros temas.

​Actividades protocolares y reuniones en la Cancillería

​Las actividades oficiales comenzarán a las 9:00 a.m. en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en la cuadra tres del jirón Ucayali. En el lugar, Keiko Fujimori será recibida por el director general de Protocolo del Estado, embajador Eduardo Pérez del Solar, donde recibirá dos condecoraciones oficiales y dará inicio al despliegue protocolar previo a su investidura.

​En dicho recinto, la presidenta electa sostendrá encuentros bilaterales con mandatarios extranjeros que arribaron a Lima, entre los que figuran los presidentes Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Antonio Kast (Chile), Javier Milei (Argentina), José Raúl Mulino (Panamá) y el representante de Honduras. Tras estas reuniones, una comisión de anuncio proveniente del Congreso se trasladará a la Cancillería al mediodía para invitar formalmente a la mandataria a dirigirse al Palacio Legislativo para la transmisión de mando.