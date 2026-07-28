Carlos Espá destaca prevención de Japón tras sismo y plantea reforzar esa estrategia en el Perú

Carlos Espá, próximo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Keiko Fujimori, expresó este martes su solidaridad con el pueblo de Japón tras el terremoto de magnitud 7.1 registrado en ese país. Desde la sede de la Cancillería, destacó las labores de prevención implementadas por las autoridades japonesas, las cuales, según indicó, permitieron amortiguar los daños ocasionados por el sismo.

El excandidato presidencial sostuvo que el Perú debe trabajar en fortalecer la cultura de prevención ante desastres naturales, tomando como referencia la experiencia japonesa. En ese sentido, afirmó que la próxima gestión deberá impulsar medidas para enfrentar eventos como el fenómeno El Niño y reducir su impacto en la población.

Asimismo, resaltó que la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori contará con un número récord de jefes de Estado y altas autoridades extranjeras, lo que consideró una oportunidad para fortalecer los vínculos diplomáticos del Perú. También adelantó que se abordará la próxima visita de la mandataria a la Casa Blanca como parte de la agenda internacional del nuevo gobierno.

RELACIONES DE CORDIALIDAD CON PAÍSES ALIADOS

Finalmente, señaló que la nueva administración buscará afianzar relaciones de cordialidad y cooperación con países aliados para enfrentar desafíos comunes, entre ellos la lucha contra las organizaciones criminales, la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño.