Despliegan operativo de seguridad por recorrido de la presidenta Keiko Fujimori en jirón Junín

​En vísperas de la ceremonia de asunción, agentes especializados inspeccionaron minuciosamente la vía histórica del Centro de Lima por donde se desplazará la mandataria para brindar su primer mensaje.

​Efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con representantes del Ministerio Público, ejecutaron un exhaustivo operativo de inspección a lo largo del jirón Junín ante la llegada de la presidenta Keiko Fujimori.

Un equipo de Panamericana Televisión corroboró que las fuerzas del orden examinaron minuciosamente cada rincón de esta emblemática vía del Cercado de Lima, incluyendo maceteros y esquinas, utilizando espejos de revisión para descartar cualquier elemento que pudiera poner en riesgo la integridad de las autoridades.

Cabe resaltar, que estas medidas preventivas se desplegaron ante el paso de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien se dirigirá por la vía al promediar el mediodía hacia la sede del Congreso de la República.

Juramentación y mensaje a la Nación

La mandataria acudirá al Parlamento para prestar juramento al cargo y posteriormente ofrecer su primer mensaje a la Nación, en el cual expondrá los principales lineamientos, prioridades y compromisos que marcarán el inicio de la nueva gestión gubernamental.

Expectativa ciudadana

​Hay expectativa por parte de los transeúntes y vecinos del sector. Las mayores preocupaciones expresadas por los ciudadanos que transitaban por la zona se centran en las futuras políticas de seguridad ciudadana y reactivación económica que abordará el nuevo gobierno.