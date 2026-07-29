Jorge González Izquierdo sobre aumento del sueldo mínimo a S/ 1,300: “Es una medida adecuada”

Durante su primer mensaje a la nación como presidenta de la República, Keiko Fujimori anunció el incremento de la remuneración mínima vital, que pasará de S/ 1,130 a S/ 1,300. La medida generó diversas opiniones entre especialistas en materia económica.

Ante este escenario, el economista Jorge González Izquierdo expresó su postura en Buenos Días Perú y se mostró a favor del aumento del sueldo mínimo para los trabajadores. Asimismo, señaló que durante los últimos meses se registraron periodos de inflación que afectaron principalmente a las familias de menores ingresos.

“Me parece una medida adecuada porque la última vez que se subió el sueldo mínimo fue en enero de 2025. Ya transcurrió todo el 2025 y siete meses de 2026, un periodo de inflación relativamente alta, sobre todo en los alimentos, y quienes menos tienen son los más golpeados. Mis cálculos recomendaban un ajuste del 10 %”, manifestó.

RESPALDA DESIGNACIÓN DE ELMER CUBA

Antes de la juramentación de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, Keiko Fujimori anunció a Elmer Cuba como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Al respecto, González Izquierdo destacó su nombramiento y le deseó éxito en el cargo.

“El señor Elmer Cuba me parece un economista respetable e informado. Cuenta con la experiencia necesaria en la vida real. Le envío mis mejores deseos para que realice la mejor gestión posible en beneficio de todos los peruanos”, declaró.